Amasya'da "Şampiyon Mahmut Demir Karakucak Güreşleri" yapıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Akdağlılar Derneği'nce düzenlenen 16. Akdağ Yayla Şenlikleri'nde "Şampiyon Mahmut Demir Karakucak Güreşleri" gerçekleştirildi.

Kapaklı mesire alanında başlayan programda konuşma yapan Kaymakam Şafak Gürçam, örf ve adetleri yaşatmanın önemine işaret etti.

Gürçam, "Güreşlerimizi, yemeğimizi, halk oyunlarımızı ve eğlencelerimizi gelecek nesillere de aktararak onların yaşamasını sağlayacağız inşallah. Yayla şenlikleri böyle önemli bir fonksiyonun yanında aynı zamanda bir ve beraber olmanın, birlik olmanın, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmanın bir göstergesidir." dedi.

Eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ise, "Gerçek şampiyonluk gönüllerdedir. Gönüllere girmek en büyük şampiyonluktur. Ben Akdağlılar Derneği'nin kıymetli yöneticilerini kutluyorum, tebrik ediyorum." diye konuştu. Şenliğe destek verenler ile katılanlara teşekkür eden Akdağlılar Dernek Başkanı Fahrettin Özdemir ise 16 yıldır düzenledikleri şenlikler ile amaçlarının bölge kültürünü yaşatmak, yeşile ve doğaya sahip çıkarak toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmek olduğunu söyledi.