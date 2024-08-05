Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        "Mini Mini" Hentbol Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı

        Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Mini Mini" Hentbol Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mini Mini" Hentbol Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Mini Mini" Hentbol Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı.

        Amasya Spor Salonu'nda 8 Ağustos'a kadar devam edecek şampiyonada yaşları 8-10 arasında 300 sporcu mücadele edecek.

        Türkiye Hentbol Federasyonu Mini ve Sokak Hentbol Kurulu Üyesi Mustafa Gödek, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan sporcu sayısının geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu ve oturan çocukları hareketlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı

        Benzer Haberler

        Amasya'da "Şampiyon Mahmut Demir Karakucak Güreşleri" yapıldı
        Amasya'da "Şampiyon Mahmut Demir Karakucak Güreşleri" yapıldı
        Elektrikli mini otomobil tünelde duvara çarpıp devrildi: 2 yaralı; o anlar...
        Elektrikli mini otomobil tünelde duvara çarpıp devrildi: 2 yaralı; o anlar...
        Gümüşhacıköy'de Heniyye suikastı protesto edildi
        Gümüşhacıköy'de Heniyye suikastı protesto edildi
        Amasya'daki 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Amasya'daki 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Amasya'da restorasyonu tamamlanan Burmalı Minare Camisi yeniden ibadete açı...
        Amasya'da restorasyonu tamamlanan Burmalı Minare Camisi yeniden ibadete açı...
        Amasya'da inşaat kazısında Roma dönemine ait mezarlar bulundu
        Amasya'da inşaat kazısında Roma dönemine ait mezarlar bulundu