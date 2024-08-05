Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Mini Mini" Hentbol Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda 8 Ağustos'a kadar devam edecek şampiyonada yaşları 8-10 arasında 300 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Mini ve Sokak Hentbol Kurulu Üyesi Mustafa Gödek, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan sporcu sayısının geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu ve oturan çocukları hareketlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.