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        Amasya'da çocuk sporculardan Filistin'e destek

        Amasya'da düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, Filistinli çocuklara destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:56
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        Amasya'da çocuk sporculardan Filistin'e destek
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        Amasya'da düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, Filistinli çocuklara destek verdi.

        Amasya Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada Çorum İl Karması Kız Hentbol Takımı ellerinde döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla seremoniye çıktı.

        Çorum İl Karması Kız Hentbol Takımı Antrenörü Taner Adıkdı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilire yaptığı zulme işaret ederek, "Süreç malum orada, hepsi bizim çocuklarımız. Biz de onlara destek amaçlı Amasya'da Filistin halkının, Filistin çocuklarının yanında olduğumuzu göstermek adına bu turnuvada Filistinli kardeşlerimiz için mücadele edeceğiz." dedi.

        Sporculardan Ela Nur Koçak da İsrail'in Filistinli çocukları öldürdüğünü vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimize destek veriyoruz, onları çok seviyoruz." diye konuştu.

        Bugün başlayan 8-10 yaş arası Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası 8 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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