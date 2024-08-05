Amasya'da çocuk sporculardan Filistin'e destek

Amasya'da düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, Filistinli çocuklara destek verdi.

Amasya Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada Çorum İl Karması Kız Hentbol Takımı ellerinde döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla seremoniye çıktı.

Çorum İl Karması Kız Hentbol Takımı Antrenörü Taner Adıkdı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilire yaptığı zulme işaret ederek, "Süreç malum orada, hepsi bizim çocuklarımız. Biz de onlara destek amaçlı Amasya'da Filistin halkının, Filistin çocuklarının yanında olduğumuzu göstermek adına bu turnuvada Filistinli kardeşlerimiz için mücadele edeceğiz." dedi.