Amasya'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, taşımalı eğitimin önemine dikkati çekerek, öğrenci güvenliği ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik alınacak tedbirlerin hayati olduğunu vurguladı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, taşımadan sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçıvan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve taşımadan sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.

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