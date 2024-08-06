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        Amasya'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

        Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:32
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        Amasya'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

        Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, taşımadan sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçıvan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve taşımadan sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.

        Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, taşımalı eğitimin önemine dikkati çekerek, öğrenci güvenliği ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik alınacak tedbirlerin hayati olduğunu vurguladı.

        Toplantının sonunda, taşımalı eğitimde karşılaşılan sorunların çözümü ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerekli adımların atılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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