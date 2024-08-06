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        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:45
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        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Doruk, geçtiğimiz haftalarda Merzifon Kaymakamlığına atanan Ahmet Karaaslan’ı makamında ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

        Doruk, daha sonra AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile birlikte 159 yıllık Kızlar Mektebi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore ettirilen Kızlar Mektebi’nin halk kütüphanesine dönüştürüleceğini ifade eden Doruk, Merzifon'a önemli bir tarihi değer kazandırılacağını belirtti.

        Merzifon Fen Lisesi’ni ziyaret eden Doruk, okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı.

        Doruk, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

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