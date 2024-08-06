THF Başkanı Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti.

Kılıç, Federasyon tarafında Amasya'da düzenlenen şampiyonada çocuk sporcularla bir araya geldi.

Amasya Spor Salonu'nda devam eden, yaşları 8-10 arasında 300 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, küçük sporculara başarılar dileyen Kılıç, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Amasya'da çok güzel bir şampiyona yapıldığını belirterek, "Uzun yıllardan beri gelenekse hale gelmiş bir şampiyona. Çok küçük yaşlara hentbolu indirmek, küçük yaşlardaki çocukların müsabaka yapmalarını, şenlik gibi birbirleriyle mücadele etmelerini sağlamak çok değerli." dedi.