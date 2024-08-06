Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        THF Başkanı Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti

        Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        THF Başkanı Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti.

        Kılıç, Federasyon tarafında Amasya'da düzenlenen şampiyonada çocuk sporcularla bir araya geldi.

        Amasya Spor Salonu'nda devam eden, yaşları 8-10 arasında 300 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, küçük sporculara başarılar dileyen Kılıç, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

        Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Amasya'da çok güzel bir şampiyona yapıldığını belirterek, "Uzun yıllardan beri gelenekse hale gelmiş bir şampiyona. Çok küçük yaşlara hentbolu indirmek, küçük yaşlardaki çocukların müsabaka yapmalarını, şenlik gibi birbirleriyle mücadele etmelerini sağlamak çok değerli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Kamala Haris, yardımcısını seçti
        Kamala Haris, yardımcısını seçti
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Merzifon'da sulama tesisleri hizmete girdi
        Merzifon'da sulama tesisleri hizmete girdi
        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
        Amasya Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlıkfest Kurumsal P...
        Amasya Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlıkfest Kurumsal P...
        Amasya'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
        Amasya'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
        Amasya'da yaz Ku'ran kursu öğrencilerini "Nasrettin Hoca" ziyaret etti
        Amasya'da yaz Ku'ran kursu öğrencilerini "Nasrettin Hoca" ziyaret etti
        Amasya'da çocuk sporculardan Filistin'e destek
        Amasya'da çocuk sporculardan Filistin'e destek