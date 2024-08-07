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        Mahkeme sürecinin ardından Esençay 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı

        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay köyü, mahkeme sürecinin ardından 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:50
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        Mahkeme sürecinin ardından Esençay 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay köyü, mahkeme sürecinin ardından 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı.

        Esençay'ın belde statüsü 2014 yılında ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

        On yıllık dava sürecinin ardından Ankara 13. İdare Mahkemesi kararı ile Esençay köyü tekrar belde statüsü kazandı.

        Amasya Valiliği personeli olan ve kayyum olarak atanan Belediye Başkanı Salim Akbaş, başkanlık makamında belde halkına, açılış ve belediye hakkının iadesi ve işletilecek süreci anlattı.

        Akbaş, "Esençay köyümüzün belediyeye dönüşmesi nedeniyle Sayın Valimiz tarafından görevlendirildim. Süreçle ilgili görevlendirme süreci ile yapılacaklarla ilgili Esençaylı hemşehlerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu toplantı inşallah hayırlı uğurlu olur. Bu süreç sonrasında gereken hizmetler ilerleyen zamanlarda yapılacaktır, inşallah seçim sürecine kadar bu şekilde bir işi devam ettireceğiz." dedi.

        Muhtarın da görevini sürdüreceğini aktaran Akbaş, hem muhtarlık hem de belediye başkanlığı tabelasının olacağını bildirdi.

        Akbaş, şunları kaydetti:

        "Şu an muhtarlığımız devam ediyor, muhtarlığımız da başımızın tacı, muhtar da elbette ki yanımızda yanı başımızda ona da en güzel şekilde bir yer vereceğiz belediye binamızda. Kasabamız tekrar ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. Cenabıallah hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin, bu çıktığımız yolda Allah utandırmasın hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Akbaş, belediye başkanlığı seçiminin 2025 yılının Haziran ayında yapılacağını ve kendisinin aday olmayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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