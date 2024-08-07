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        Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu

        Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:07
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        Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
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        Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

        Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.

        Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

        İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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