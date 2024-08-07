Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu

Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor.

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