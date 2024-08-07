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        Amasya'da veteriner teknikeri kucağına konan serçe yavrusuna sahip çıktı

        Amasya'da kucağına konan yavru serçeye sahip çıkan veteriner teknikeri, kuşun bakımını üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:25
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        Amasya'da veteriner teknikeri kucağına konan serçe yavrusuna sahip çıktı
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        Amasya'da kucağına konan yavru serçeye sahip çıkan veteriner teknikeri, kuşun bakımını üstlendi.

        Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknikeri Mehmet Akif Erdoğan, barınak bahçesinde otururken kucağına serçe yavrusu kondu.

        Serçenin sağlık kontrolünün ardından Erdoğan, kuşa şırıngayla su vererek beslenmesine yardımcı oldu.

        Erdoğan, yaptığı açıklamada, barınaktaki hayvanların bakım işlemlerini tamamladıktan sonra bahçede oturduğunu söyledi.

        O sırada uçmaya çalışan serçe yavrusunun kucağına konduğunu belirten Erdoğan, "Ben de sıcaklardan bunaldığını fark ettiğim minik dostumuza şırınga ile su içirip, beslenmesine yardımcı oldum. Yavru serçemizi bir gün misafir edip, gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına salacağım. Bu vesile ile Amasya Belediyemize ait hayvan barınağımız ve hastanemizde bizlere her türlü imkanı sağlayarak can dostlarımıza yardımcı olmamıza vesile olan Belediye Başkanımız Turgay Sevindi'ye teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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