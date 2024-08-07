Suluova'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından nikah ücreti alınmayacak

Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlardan alınan 10 bin lira nikah ücretinin Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin vatandaşlarından alınmayacağını söyledi.

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