Suluova'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından nikah ücreti alınmayacak
Amasya'nın Suluova Belediyesi, Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelerin vatandaşlarından nikah ücreti alınmayacağını bildirdi.
Amasya'nın Suluova Belediyesi, Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelerin vatandaşlarından nikah ücreti alınmayacağını bildirdi.
Suluova Belediyesinin ağustos ayı Mecli Toplantısını belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin vatandaşlarından nikah parası alınmaması teklifi görüşüldü.
Teklif oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlardan alınan 10 bin lira nikah ücretinin Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin vatandaşlarından alınmayacağını söyledi.
Uzun, Türk Devletleri Teşkilatına üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının rahatça nikahlarını kıyabileceklerini dile getirdi.
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