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        Rektör Turabi'den, Belediye Başkanı Demir'e ziyaret

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:44
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        Rektör Turabi'den, Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
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        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir’i ziyaret etti.

        Başkanlık makamındaki ziyarette, üniversite ve belediye iş birliği başta olmak üzere farklı konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Belediye Başkanı Demir, Rektör Turabi'ye, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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