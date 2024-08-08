Rektör Turabi'den, Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret etti.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir’i ziyaret etti.
Başkanlık makamındaki ziyarette, üniversite ve belediye iş birliği başta olmak üzere farklı konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
Belediye Başkanı Demir, Rektör Turabi'ye, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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