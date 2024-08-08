Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasyalı çocuklar Gazze'deki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Ayvaz'a teslim etti

        Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Durmuş Ayvaz'a teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasyalı çocuklar Gazze'deki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Ayvaz'a teslim etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Durmuş Ayvaz'a teslim etti.

        Mektuplarında, Filistinli ve Gazzeli çocukların yanında olduklarını belirten ve İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesini dileyen öğrenciler, kendilerinin ve arkadaşlarının yazdıkları mektupların Gazzeli çocuklara ulaştırılması için Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı ziyaret etti.

        İl Müftüsü Ayvaz, öğrencilerden mektupları teslim alarak, "Filistin'de ve hususen Gazze özelinde yaşanan bu insanlık katliamına yönelik İslami ve insani sorumluluğunun gereklilikleri ile duygu ve düşüncelerini kaleme dökerek, zalime ve yaşanan zulme karşı mazlumun yanında durarak yazdıkları mektuplarla dünyaya mesaj veren bu gönlü güzel çocuklarımızı ve sizleri bu hassasiyetle yetiştiren ailelerinizi tebrik ediyorum. Sizlere eğitim veren hocalarınıza da teşekkür ediyorum. Eli kalem tutan bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olan bu davayı konuşsun. Herkes bir şeyler yapsın ama hiçbir kimse sessiz kalmasın." dedi.

        Mektupları yerine ulaştıracaklarını belirten Müftü Ayvaz, yaz Kur'an Kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor

        Benzer Haberler

        Rektör Turabi'den, Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
        Rektör Turabi'den, Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
        Afetlerde hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat hazır bekliyorlar
        Afetlerde hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat hazır bekliyorlar
        Amasya'nın coğrafi işaretli çiçek bamyasının hasadı başladı
        Amasya'nın coğrafi işaretli çiçek bamyasının hasadı başladı
        Amasya'da tırın kupa bölümünden gümrük kaçağı 26 şişe alkollü içki çıktı
        Amasya'da tırın kupa bölümünden gümrük kaçağı 26 şişe alkollü içki çıktı
        Suluova'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından nikah...
        Suluova'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından nikah...
        Temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait mezarlarda kemik parçaları b...
        Temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait mezarlarda kemik parçaları b...