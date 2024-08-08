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        Amasya'da elma ağacı ağustosta çiçek açtı

        Amasya'da ağustos ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:44
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        Amasya'da elma ağacı ağustosta çiçek açtı
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        Amasya'da ağustos ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

        Emekli öğretmen Saim Bal'ın (67) meyve bahçesindeki elma ağaçlarından biri çiçek açtı.

        Normalde ilkbaharda çiçek açan elma ağacının bu mevsimde de çiçeklendiğini gören Bal, şaşkınlık yaşadı.

        Bal, "Biraz uzun dalları vardı. Ağaca yaz budaması yaptım, daha sonra bu çiçekleri gördüm. Bu mevsimde elma ağacının çiçek açtığını ilk kez görüyorum." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri de zamansız yapılan budamanın ve mevsim şartlarının uygun olmasının ağaçta çiçeklenmeye yol açtığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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