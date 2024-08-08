Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da Kur'an kursu öğrencileri kitap okuma etkinliğinde buluştu

        Merzifon ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik internet bağımlılığının önlenmesi amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Kur'an kursu öğrencileri kitap okuma etkinliğinde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merzifon ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik internet bağımlılığının önlenmesi amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından "İnternetten uzağım, cami ve kitaptır sığınağım projesi" kapsamında Medrese Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencileri hem kitap okuma alışkanlığını geliştirdi hem de çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

        Etkinliğe katılan Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okuma halkaları oluşturan öğrencilerle birlikte kitap okudu.

        Öğrencilere yaz tatili döneminde okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini tavsiye eden Karaaslan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını belirtti.

        Etkinlik, bağımlılık temalı karikatür sergisinin gezilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Amasya'da seyir halindeki tır yandı
        Amasya'da seyir halindeki tır yandı
        Amasya'da elma ağacı ağustosta çiçek açtı
        Amasya'da elma ağacı ağustosta çiçek açtı
        Amasyalı çocuklar Gazze'deki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Ayva...
        Amasyalı çocuklar Gazze'deki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Ayva...
        Rektör Turabi'den, Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
        Rektör Turabi'den, Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
        Afetlerde hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat hazır bekliyorlar
        Afetlerde hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat hazır bekliyorlar
        Amasya'nın coğrafi işaretli çiçek bamyasının hasadı başladı
        Amasya'nın coğrafi işaretli çiçek bamyasının hasadı başladı