Amasya'da Kur'an kursu öğrencileri kitap okuma etkinliğinde buluştu

Öğrencilere yaz tatili döneminde okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini tavsiye eden Karaaslan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını belirtti.

Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından "İnternetten uzağım, cami ve kitaptır sığınağım projesi" kapsamında Medrese Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencileri hem kitap okuma alışkanlığını geliştirdi hem de çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

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