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        Amasya'da 35 milyon lira maliyetle yapılan spor tesisi açıldı

        Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:15
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        Amasya'da 35 milyon lira maliyetle yapılan spor tesisi açıldı
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        Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

        Şeyhcui Mahallesi'ndeki tesisin açılışına, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile eski Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Doruk, “Güreş bizim için önemli, bu spor bizim milli sporumuz ve bu tür sporcu eğitim merkezleri bizim için daha anlamlı oluyor. Ben de bu tesisin burada kurulmasına ilişkin memnuniyetimi belirtirken emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Amasyalılar, hatta il dışından gelen sporcular da en üst düzeyde yararlanır.” dedi.

        Eski Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir ise "İnşallah bu merkezden Hamit Kaplan, Yaşar Doğu, Ahmet Ayık, Mahmut Demir, Şeref Eroğlu ve Hamza Yerlikaya gibi yeni şampiyonlar çıkar. Önce Türk ve bu ülkenin bir bireyi olduklarını unutmamalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Çünkü Atatürk’ün de dediği gibi 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla çok çalışsınlar, çok çalışsınlar, çok çalışsınlar. 2032 olimpiyatlarında bu yavrularımızı inşallah dünya minderlerinde göreceğiz.” diye konuştu.

        Eğitim merkezinde güreş antrenmanları yapan sporculardan 13 yaşındaki Emir Hamza Bolat, “Salonumuz çok iyi, her ihtiyaçlarımız görülüyor. Allah razı olsun devletimizden.” ifadesini kullandı.

        Yapılan duanın ardından sporcu eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri tesisi gezerek güreşçilerin antrenmanlarını izledi.

        Toplam 38 sporcunun farklı branşlarda güreş eğitimi gördüğü 3 kattan oluşan ve 35 milyon lira maliyetle inşa edilen spor tesisinde 50 yatak kapasitesi ile 2 antrenman sahası, 17 süit oda, soyunma odaları, duşlar, sauna, derslik, doktor odası, fitnes salonu, oyun ve dinlenme alanı, yemekhane ve çamaşırhane bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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