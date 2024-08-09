Amasya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva K. (45), Hatice Zehra K. (11), Ayşe Betül K. (7), Mehmet Rıfat K. (5) ve Ahmet Musa K. (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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