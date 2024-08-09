Amasya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Rıza K. (59) idaresindeki 41 TJ 818 plakalı hafif ticari araç, Merzifon-Samsun kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyere çarpıp tarlaya girdi.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva K. (45), Hatice Zehra K. (11), Ayşe Betül K. (7), Mehmet Rıfat K. (5) ve Ahmet Musa K. (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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