Merzifon'da trafik denetimlerinde 42 sürücüye para cezası uygulandı

Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterlerde ehliyet, araç muayenesi, abartı egzoz, çevreye rahatsızlık verici yüksek ses ile müzik dinlenmesi, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrolü gerçekleştirdi.

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