Vali Doruk'tan Hamamözü ilçesine ziyaret

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile birlikte cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Hamamözü'nde bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.

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