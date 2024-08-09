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        Vali Doruk'tan Hamamözü ilçesine ziyaret

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Hamamözü'nde bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:03
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        Vali Doruk'tan Hamamözü ilçesine ziyaret
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Hamamözü'nde bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.

        İlk ziyaretini Hamaözü Kaymakam Vekili Büşra Erdoğan'a yapan Vali Yılmaz Doruk, Erdoğan'a görevinde başarılar diledi.

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile birlikte cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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