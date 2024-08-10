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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:20
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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Amasya’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        İsmail Şahin’in kullandığı 10 ABS 61 plakalı araç, Kızseki köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarparak devrildi.

        Kazada araçtaki Şazimet (64), Akgül (39) ve Mesut Şahin (17) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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