Amasya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çevre yolunda Birol Türk’ün kullandığı 07 UA 316 plaka otomobil bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobildeki Aycan Arslan, Sema Türk, Toprak Türk ve Rüzgar Türk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.