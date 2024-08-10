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        Amasya'da inşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu

        Amasya'da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:03 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:09
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        Amasya'da inşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu
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        Amasya’da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, inşaattan gelen kötü koku üzerine çevredekiler tarafından polise ihbarda bulunuldu.

        Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve AFAD ekiplerinin havalandırma boşluğunu kırmasıyla ceset çıkartıldı. Kimliği belirlenemeyen ve yaklaşık bir haftadır havalandırma boşluğunda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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