Amasya'da inşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin havalandırma boşluğunu kırmasıyla ceset çıkartıldı. Kimliği belirlenemeyen ve yaklaşık bir haftadır havalandırma boşluğunda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, inşaattan gelen kötü koku üzerine çevredekiler tarafından polise ihbarda bulunuldu.

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