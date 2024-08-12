Suluova'da yaz Kur'an kursları arası bilgi ve hadis yarışması yapıldı

Dereceye girenlerin ise ileri bir tarihte ödüllendirileceği bildirildi.

​​​​​​​Daha sonra ilk, orta ve lise düzeyi öğrenciler arasında bilgi ve hadis yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan öğrencilere hediyeler verildi.

Hacı Mustafa Camisi'nde yapılan yarışma hakkında bilgi veren Müftü Sıtkı Kaya, 6 haftadır devam yaz Kur’an kurslarında öğrenilen bilgileri hatırlamak ve yenilemek için yarışma düzenlendiğini söyledi.

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları arası bilgi ve hadis yarışması düzenlendi.

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