Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 21 sporcu Amasya'yı temsil edecek

İl Seçmelerine katılarak sporculara destek veren Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, "İlimizi temsil edecek antrenör ve sporcularımıza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyoruz." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından 21-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası için Amasya il seçimleri Hamit Kaplan Spor Salonu'nda yapıldı.

İzmir’de yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında Amasya'yı 21 sporcu temsil edecek.

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