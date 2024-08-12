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        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:44
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        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

        Muzaffer Can Korkmaz'ın kullandığı 34 KD 4391 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, Merzifon Belediyesi'ne ait 05 ADE 322 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Belgin ve Mert Korkmaz yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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