Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.
Muzaffer Can Korkmaz'ın kullandığı 34 KD 4391 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, Merzifon Belediyesi'ne ait 05 ADE 322 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Belgin ve Mert Korkmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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