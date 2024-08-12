Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada, otomobildeki Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Belgin ve Mert Korkmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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