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        Amasya'da kamyonette çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

        Amasya'da ambalaj atıklarını toplayan araçta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:20
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        Amasya'da kamyonette çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
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        Amasya’da ambalaj atıklarını toplayan araçta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

        İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde ambalaj atıklarını toplayan kağıt yüklü bir kamyonetin motor kısmında bulunan kabloların yanması sonucu yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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