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        Amasya'da dev karınca yuvaları görüntülendi

        Amasya'nın dev karınca yuvaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:25
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        Amasya'da dev karınca yuvaları görüntülendi
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        Amasya’nın dev karınca yuvaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Merkeze bağlı Ermiş Köyü yakınlarında bulunan 800 rakımlı Lokman Dağı'nda, kırmızı orman karıncası yuvaları görenlerin ilgisini çekti.

        Dal, ağaç kabuğu, reçine ve otsu türler kullanılarak toprak üzerinde tepecik şeklinde yuva yapan karıncalar, ormanlara zarar veren böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunuyor.

        Ormanda gezerken rastladığı yuvaları kayda alan Altan Eftelioğlu, "Dev karınca yuvalarını Lokman Hekimde bulduk, devasa karınca yuvası. Anormal şekilde karınca var, çok şaşırdık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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