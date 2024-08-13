Amasya'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Muzaffer Can Korkmaz'ın kullandığı 34 KD 4391 plakalı otomobil, dün Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Merzifon Belediyesine ait 05 ADE 322 plakalı tıra arkadan çarpmış, otomobilde bulunan Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ile Belgin ve Mert Korkmaz yaralanmıştı.

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