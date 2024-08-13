Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Amasya'nın Suluova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Muzaffer Can Korkmaz'ın kullandığı 34 KD 4391 plakalı otomobil, dün Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Merzifon Belediyesine ait 05 ADE 322 plakalı tıra arkadan çarpmış, otomobilde bulunan Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ile Belgin ve Mert Korkmaz yaralanmıştı.

        Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir otomobilin hızla gelerek kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Amasya'da dev karınca yuvaları görüntülendi
        Amasya'da dev karınca yuvaları görüntülendi
        Amasya'da kamyonette çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
        Amasya'da kamyonette çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 21 sporcu Amasya'yı temsil edecek
        Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 21 sporcu Amasya'yı temsil edecek
        Suluova'da yaz Kur'an kursları arası bilgi ve hadis yarışması yapıldı
        Suluova'da yaz Kur'an kursları arası bilgi ve hadis yarışması yapıldı
        Londra'dan Amasya Üniversitesine ziyaret
        Londra'dan Amasya Üniversitesine ziyaret