Aile sağlığı merkezleri hastanelerin yükünü azaltıyor

Türkiye’de uygulanan modern sağlık sisteminin önemli yapılarından birisi olan ve birinci basamak olarak tanımlanan aile sağlığı merkezleri, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon noktasında vatandaşlara hem hizmet veriyor hem de hastanelerin yükünü azaltıyor.

Kanser taramalarından şeker, tansiyon, muayeneye kadar Amasya genelinde 47 aile sağlığı merkezinde 118 aile hekimi ve 109 sağlık çalışanı vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.

Bir aile hekimine Amasya’da ortalama 2 bin 884 kişi kayıtlı. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı bu nüfusun kanser taramalarını, aşılama, gebe-bebek-çocuk takipleri, yaşlı sağlığı izlemleri ve tedavi edici olarak da muayene, reçete, tahliller, gezici sağlık hizmetlerini de ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Amasya’da geçtiğimiz yılda sağlık sistemine yapılan başvuruların yüzde 54’ü birinci basamak denilen aile sağlığı merkezlerine yapıldı. Bu da hastanelerin yükünü büyük oranda azaltıyor. Aile sağlığı merkezlerinde geçen sene 95 bin aşı, 11 bin 836 gebenin gebelik boyunca izlemleri, 2 bin 230 kişiye evlilik öncesi SMA taraması, Okul çağındaki 3 bin 420 çocuğu işitme taraması, Amasya’da 40-65 yaş arası kadınlarda meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz tarama yapıldı.