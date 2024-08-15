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        Amasya'da yaz Kur'an kurslarının kapanışı yapıldı

        Amasya'da yaz Kuran kursları için kapanış programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:21
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        Amasya'da yaz Kur'an kurslarının kapanışı yapıldı
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        Amasya’da yaz Kuran kursları için kapanış programı yapıldı.

        Sultan II. Bayezid Camisi'nde yapılan programa, Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, çocuklar ve aileleri katıldı.

        Ayvaz, burada yaptığı konuşmada, en büyük arzularının, çocukların en iyi şekilde yetişmesi ve manevi donanımla geleceğe hazırlanması olduğunu söyledi.

        Programın ardından davetlilere, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi'niin aşevinde hazırlanan ikramlar dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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