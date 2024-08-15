Amasya'da yaz Kur'an kurslarının kapanışı yapıldı

Amasya’da yaz Kuran kursları için kapanış programı yapıldı.

Sultan II. Bayezid Camisi'nde yapılan programa, Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, çocuklar ve aileleri katıldı.

Ayvaz, burada yaptığı konuşmada, en büyük arzularının, çocukların en iyi şekilde yetişmesi ve manevi donanımla geleceğe hazırlanması olduğunu söyledi.

Programın ardından davetlilere, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi'niin aşevinde hazırlanan ikramlar dağıtıldı.