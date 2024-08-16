Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi

Şahin, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında öfkelerini diri tutmaları gerektiğini ve herkesin yaşanan zalimliğe tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Fatih Camisi İmam Hatibi Mehmet Şahin eşliğinde Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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