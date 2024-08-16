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        Amasya'da devrilen tavuk eti yüklü tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Amasya'da tavuk eti yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:22
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        Amasya'da devrilen tavuk eti yüklü tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Amasya'da tavuk eti yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        N.Y. idaresindeki 14 ABH 481 plakalı tır, Amasya-Turhal kara yolunun Albayrak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırda bulunan D.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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