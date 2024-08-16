Amasya'da devrilen tavuk eti yüklü tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Amasya'da tavuk eti yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Amasya'da tavuk eti yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
N.Y. idaresindeki 14 ABH 481 plakalı tır, Amasya-Turhal kara yolunun Albayrak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada tırda bulunan D.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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