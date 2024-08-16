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        Amasya'da motosikletle bisikletin çarpışması güvenlik kamerasında

        Amasya'da motosikletle bisikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:23 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:23
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        Amasya'da motosikletle bisikletin çarpışması güvenlik kamerasında
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        Amasya’da motosikletle bisikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Hacılar Meydanı Mahallesi'nde Oğuz Y. (17) yönetimindeki 05 ACP 238 plakalı motosiklet, Fatih C'nin (47) kullandığı bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaranan sürücüler, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kayıtlarda motosikletle bisikletin çarpışması ve sürücülerin savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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