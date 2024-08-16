Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Marmara Depremi hayatını kaybedenler Amasya'da anıldı

        Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Amasya'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Depremi hayatını kaybedenler Amasya'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Amasya’da anıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Yavuz Selim Meydanında düzenlenen programa, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan program, depremde hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Vali Doruk, bura yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle, sürekli karşılaştığı deprem gerçeğine dikkati çekmek için programı düzenlediklerini söyledi.

        Depremlerin Türkiye'de çok büyük acılar yaşattığını ifade eden Doruk, şunları kaydetti:

        "Bundan çeyrek asır önce, Marmara Bölgesi’nde meydana gelen bu büyük deprem, binlerce vatandaşımızı kaybetmemize, şehirlerimizin yerle bir olmasına neden olmuştur. Aradan geçen 24 yılın ardından 17 Ağustos depreminin yüreğimizde açtığı yaralar tazeliğini korurken, 6 Şubat 2023 tarihinde de yüzyılın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremi yaşadık. Bu büyük felakette, ne yazık ki binlerce vatandaşımızı kaybettik, binlerce vatandaşımız yaralandı ve yüz binlerce insanımız evsiz kaldı."

        Deprem gerçeğini unutmayarak, gerekli hazırlıkların yapılmasının son derece önemli olduğunu anlatan Doruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Devletimiz bu büyük afetin ardından Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin riyasetinde, tüm imkanlarını seferber ederek, enkaz kaldırma, barınma, gıda temini, hasar gören yerleşim birimlerinin yeniden imar ve inşası için özveriyle vatandaşlarımızın yanında olmuştur. 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremleri ile ülkemizin yaşadığı tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.”

        Konuşmaların ardından, UMKE, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Servis, müdürlüklerinin kurduğu stantlarda, afetlerde kullanılan ekipmanlar sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Amasya'da motosikletle bisikletin çarpışması güvenlik kamerasında
        Amasya'da motosikletle bisikletin çarpışması güvenlik kamerasında
        Amasya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Amasya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Amasya'da devrilen tavuk eti yüklü tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen tavuk eti yüklü tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Teknik direktör İbrahim Üzülmez'den Amasya'ya ziyaret
        Teknik direktör İbrahim Üzülmez'den Amasya'ya ziyaret
        Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi
        Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi
        Merzifon'da yaz Kur'an kursları sona erdi
        Merzifon'da yaz Kur'an kursları sona erdi