Marmara Depremi hayatını kaybedenler Amasya'da anıldı

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Amasya’da anıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Yavuz Selim Meydanında düzenlenen programa, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan program, depremde hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Doruk, bura yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle, sürekli karşılaştığı deprem gerçeğine dikkati çekmek için programı düzenlediklerini söyledi. Depremlerin Türkiye'de çok büyük acılar yaşattığını ifade eden Doruk, şunları kaydetti: "Bundan çeyrek asır önce, Marmara Bölgesi’nde meydana gelen bu büyük deprem, binlerce vatandaşımızı kaybetmemize, şehirlerimizin yerle bir olmasına neden olmuştur. Aradan geçen 24 yılın ardından 17 Ağustos depreminin yüreğimizde açtığı yaralar tazeliğini korurken, 6 Şubat 2023 tarihinde de yüzyılın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremi yaşadık. Bu büyük felakette, ne yazık ki binlerce vatandaşımızı kaybettik, binlerce vatandaşımız yaralandı ve yüz binlerce insanımız evsiz kaldı."

Deprem gerçeğini unutmayarak, gerekli hazırlıkların yapılmasının son derece önemli olduğunu anlatan Doruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimiz bu büyük afetin ardından Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin riyasetinde, tüm imkanlarını seferber ederek, enkaz kaldırma, barınma, gıda temini, hasar gören yerleşim birimlerinin yeniden imar ve inşası için özveriyle vatandaşlarımızın yanında olmuştur. 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremleri ile ülkemizin yaşadığı tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.”