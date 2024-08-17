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        Amasya Valisi Doruk, muhtarlarla bir araya geldi

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, muhtarlarla bir araya gelerek toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:30
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        Amasya Valisi Doruk, muhtarlarla bir araya geldi
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, muhtarlarla bir araya gelerek toplantı düzenledi.

        Doruk, valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların önemine değinerek, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

        İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların köylerin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle çalıştığını belirten Doruk, bu süreçte muhtarların desteklerinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından muhtarlar, köylerinin ihtiyaçları hakkında Doruk'a bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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