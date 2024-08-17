Amasya'da futbol topları kesilen çocuklar, belediye başkanına şikayete gitti

Amasya’nın Suluova ilçesinde topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun’a şikayete gitti.

Suluova ilçesinde yaşları 8 ile 12 arasında değişen 6 arkadaş, mahallede top oynarken bir kişi tarafından topları kesildi.

Çocuklar, toplarının sürekli kesilmesine kızarak Belediye Başkanı Uzun'a şikayete gitti.

Uzun, sorunlarını dinlediği çocuklara 6 futbol topu hediye etti.

Çocuklara futbol sahası yapma sözü veren Uzun, "Kim topunuzu kesti? Ben size top veriyorum, şimdi kessinler de görelim. Şimdi doğru mahallenize gidin, oyunuzu oynayın." dedi.

12 yaşındaki Ömer Asaf Gece, evlerinin önündeki parkta arkadaşlarıyla oynadıkları sırada toplarının bir kişi tarafından bıçakla kesildiğini belirterek, “Parkta top oynuyorduk, topumuzu sesten dolayı kestiler. Biz de topsuz kaldık, üzüldük. Çare olarak başkanımızın yanına gittik. Başkanımıza durumu anlattık. Başkanımız da bizim adımıza çok üzüldü. Bize top verdi ve bize saha yaptıracağı sözünü verdi. Başkanımızın verdiği topla parkta rahatça top oynayabiliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.