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        Amasya Belediyesine ait kafeterya hizmete açıldı

        Amasya Belediyesine ait "Elma Kafe" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:02
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        Amasya Belediyesine ait kafeterya hizmete açıldı
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        Amasya Belediyesine ait "Elma Kafe" hizmete açıldı.

        Hacılar Meydanı Mahallesi’nde bulunan ve Amasya Belediyesi tarafından konuk evi olarak faaliyet gösteren mekan yeniden dizayn edilerek, kafeterya olarak hizmet vermeye başladı.

        Açılış törenine, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bodur ve Bekdemir İşbilir, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Başkan Sevindi, burada yaptığı konuşmada, binayı bütün vatandaşların kullanımına açtıklarını ifade ederek, "Söz verdiğimiz gibi halkın olanı, halka teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bu mekanda, tüm hemşehrilerimiz çok uygun fiyatlarla hizmet alacak. Bununla birlikte şehrin eskiden özlem duyduğu belediye çay bahçesine benzer bir alan oluşturmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Şimdiden şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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