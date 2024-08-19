Amasya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Amasya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.T'nin kullandığı 06 JOC 19 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Çengelkayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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