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        Amasya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Amasya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:15
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        Amasya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Amasya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.T'nin kullandığı 06 JOC 19 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Çengelkayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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