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        Amasya'da bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenen köpek cep telefonuyla kaydedildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köpeğin, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülmesi tepki çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:47
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        Amasya'da bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenen köpek cep telefonuyla kaydedildi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köpeğin, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülmesi tepki çekti.

        Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, Ayrancı köyünde bir kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görülüyor.

        Suluovalı hayvanseverler, sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Polis ve jandarma, aracı bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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