Amasya'da bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenen köpek cep telefonuyla kaydedildi

Polis ve jandarma, aracı bulmak için çalışma başlattı.

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, Ayrancı köyünde bir kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görülüyor.

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