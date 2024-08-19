Amasya'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden Yusuf U’nun kullandığı 05 AV 485 plakalı hafif ticari araç, Doluca köyü mevkisinde yabancı plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
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