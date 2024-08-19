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        Amasya'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:05
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        Amasya'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden Yusuf U’nun kullandığı 05 AV 485 plakalı hafif ticari araç, Doluca köyü mevkisinde yabancı plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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