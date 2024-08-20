Amasya'da bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenen köpek tedaviye alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülen köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Ayrancı köyünde bulunan köpeği, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri jandarma eşliğinde teslim aldı.

Veteriner hekimler tarafından ilk tedavisi yapılan köpek, Suluova Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suluova ilçesinde bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntülerin yayınlanması üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.A. yakalanarak hakkında gerekli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda şüpheliye gerekli idari yaptırım da uygulanmaktadır."

Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyünde, cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, bir kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görülmüş, konuyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.