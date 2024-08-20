Taşova Kaymakamı Demirel kadın kooperatifini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı İmran Demirel, ilçede faaliyet gösteren Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Demirel, kadınların üretimin içinde olması ile birlikte ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasından memnun olduklarını söyledi.

​​​​​​​Kadınların başarısının ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade eden Kaymakam Demirel, "Başta ilçemizin en önemli ürünü olan çiçek bamyası ve diğer kendi yöresel ürünlerini işleyerek tüketici ile buluşturan ve imkan sağlandığı takdirde ekonomiye katkı sağlamanın yanında kadının neler başarabileceğini de göstermiş oldular. Verdikleri emeklerinden ve mücadelelerinden dolayı girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.