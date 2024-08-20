Hamamözü'ne 100 kişilik istihdam alanı kurulacak

Hamamözü Belediyesi ve unlu mamüller üretimi yapan bir firmanın iş birliğinde, 100 kişilik yeni bir üretim tesisi yapımı için protokol imzaları atıldı.

Gerçekleştirilecek çalışmaların ilk adımını oluşturacak protokole Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir ve Firma yetkilisi Dr. Özbay Doğru imzalarını attı.

Başkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe istihdamına çok büyük katkı sunacak projeyi başlattıklarını ifade ederek, "Bu yatırım, hem istihdam yaratacak hem de bölgenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracaktır. İnşallah yapımı tamamlandığında 4 bin metrekare kapalı alana sahip toplamda 5 bin 200 metrekarelik tesisi kısa sürede tamamlayarak yatırımcıya tahsis edeceğiz. Yapılacak çalışmalarımızın memleketimize, milletimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.