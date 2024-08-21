Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, her geçen gün büyüyen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda, Gürler tarafından OSB'de yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

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