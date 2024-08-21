Merzifon'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Denetimde 399 sürücü kontrol edilirken, 8'ine çeşitli nedenlerle 66 bin 292 lira para cezası uygulandı. Denetimde 2 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 6 araç da trafikten men edildi.

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