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        Amasya il genelinde huzur ve asayiş uygulaması yapıldı

        Amasya'da yapılan genel asayiş uygulamasında, aranan 2 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:33
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        Amasya il genelinde huzur ve asayiş uygulaması yapıldı
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        Amasya'da yapılan genel asayiş uygulamasında, aranan 2 şahıs yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla kent merkezi ve 6 ilçede 143 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

        Yol kontrollü, park ve bahçelerle umuma açık iş yerleri olmak üzere 187 sabit ve hareketli noktada yapılan uygulamalarda, 750 araç kontrol edildi.

        Aranan 2 şahıs yakalanarak polis merkezine götürüldü.

        Denetimlerde ayrıca 8 aracın sürücüsüne 17 bin 545 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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