Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümen, ziyaretinde, İl Müdürü Gürol Çetin'den bölgede yürütülen tarım ve orman projeleri ile çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Çetin, Bakan Yardımcısı Gümen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyaretin ardından Prof. Dr. Ahmet Gümen başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Misket Elması Toplantı Salonu'nda "Çorum, Tokat ve Amasya İli Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli Sektör Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.