Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümen, ziyaretinde, İl Müdürü Gürol Çetin'den bölgede yürütülen tarım ve orman projeleri ile çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çetin, Bakan Yardımcısı Gümen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Ahmet Gümen başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Misket Elması Toplantı Salonu'nda "Çorum, Tokat ve Amasya İli Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli Sektör Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.