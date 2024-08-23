Amasya'da çıkan yangında 80 ton saman yandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 80 ton saman yandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 80 ton saman yandı.
İlçenin Hacı Hayta Mahallesi'nde Köksal Ayyıldız'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında 80 ton saman yandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.