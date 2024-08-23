Taşova'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
–Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında, meyve bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü.
–Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan yangında, meyve bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekpınar köyünde meyve bahçelerinin olduğu bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, 10 dönüm alanda bulunan meyve ağaçlarının bir kısmının zarar gördüğü belirlendi.
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