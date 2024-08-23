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        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 8 ayda 145 orman yangını çıktı

        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yılın 8 ayında sorumluluk bölgesinde 145 orman yangınına müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:27
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        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 8 ayda 145 orman yangını çıktı
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        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yılın 8 ayında sorumluluk bölgesinde 145 orman yangınına müdahale ettiği bildirildi.

        Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde bulunan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta 15 faal yangın gözetleme kulesi bulunduğu belirtildi.

        Gözetleme, haberleşme ve orman yangınları ile mücadelede görevli işçi sayısının 681 olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bölge müdürlüğümüz dahilinde orman ve ziraat yangınlarına müdahale ederken faydalandığımız 120 ilk müdahale aracı, 33 arazöz, 13 su ikmal aracı, 11 dozer, 8 ekskavatör, 15 greyder ve 233 traktör arkasına takılan, köy muhtarlıklarına dağıtımı yapılmış 2,5 tonluk su tankımız mevcuttur. Amasya’da 1 yangın gözetleme kulesi, 21 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ekskavatör, 2 greyder ve 32 traktör arkasına takılan su deposu bulunmaktadır."

        Yılın 8 ayında sorumluluk bölgelerinde çıkan 145 orman yangınında 168 hektar alanın zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, bu dönemde Amasya'da ise 19 orman yangınında 15 hektar alanda zarar oluştuğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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