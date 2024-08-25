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        Milli halterci Zehranur Aslan, yeni başarılara odaklandı

        HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Zehranur Aslan, Avrupa ikinciliği yaşadığı halterde yeni başarılar için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:10
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        Milli halterci Zehranur Aslan, yeni başarılara odaklandı
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        HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Zehranur Aslan, Avrupa ikinciliği yaşadığı halterde yeni başarılar için çalışmalarına devam ediyor.

        Okul taramaları sırasında 2021 yılında antrenörlerin yönlendirmesiyle haltere başlayan Zehranur Aslan, bu branşta kısa sürede önemli başarılara imza attı.

        Yunanistan'ın Selanik kentinde haziran ayında gerçekleştirilen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda mücadele eden genç milli halterci, koparmada 66, silkmede 85, toplamda ise 151 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya elde etti.

        Merzifon Belediyespor Kulübü sporcusu Zehranur Aslan, yeni başarılar kazanmak için şehir stadyumundaki halter salonunda antrenör Recep Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halteri çok sevdiğini, başarısını disiplinli ve özverili çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

        Halterde milli formayı giydiği için gururlu olduğunu vurgulayan Zehranur, daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Küçük yaşlardan itibaren sporcu olmak istiyordum. Halteri kendime uygun gördüm ve başladım. İlk başlarda eğlencesine geliyordum. Sonra hedef büyüdü ve kilolar arttı. İlk hedefim Avrupa Şampiyonası'ydı, ona da gittim. 3 Türkiye birinciliğim var. Ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyuyorum. Bundan sonraki hedefim, yıldızlarda madalya alıp dünya şampiyonasına gitmek. Önümüzdeki Avrupa şampiyonaları da katılım sağlayıp altın madalya kazanmak istiyorum."

        Antrenör Recep Arslan ise Zehranur Aslan'ın kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettirdiğini söyledi.

        Sporcularının kazandığı başarılardan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Arslan, "Zehranur'un yıldızının parlayacağını biliyorduk, yanılmadık. 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Avrupa şampiyonluğunu alıp, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na katılarak kendisini göstermesini umut ediyorum." diye konuştu.

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